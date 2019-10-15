Премьер-министр Болгарии призвал руководителя футбольной федерации уйти в отставку – расистский скандал набирает обороты

Последствия матча 8-го тура отбора на Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии не пройдут для болгар бесследно: кроме возможных санкций от УЕФА, свое место может потерять глава местной федерации.

"Премьер-министр позвонил мне сегодня. Вы знаете, что власть делала много для развития футбола в стране в последние четыре года. Но после недавних событий, учитывая состояние футбола и инциденты, произошедшие накануне премьер-министр потребовал, чтобы мы прекратили любое сотрудничество с федерацией футбола до того, как подаст в отставку глава организации Борислав Михайлов", – цитирует министра спорта Болгарии Красена Кралева Sky Sports.

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Напомним, в матче 8-го тура отбора на Евро-2020 состоялся очередной расистский скандал – болгарские болельщики оскорбляли темнокожих футболистов гостей, арбитр дважды останавливал встречу и был готов вывести команды с поля, однако после консультации с главным тренером англичан продолжил игру. Поединок, к слову, завершился со счетом 6:0 в пользу гостей.

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