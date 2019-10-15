toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

"В следующий раз просто покинем поле", – защитник сборной Англии Мингс о проявлениях расизма в матче против Болгарии

10:24 76 Читати українською
"В следующий раз просто покинем поле", – защитник сборной Англии Мингс о проявлениях расизма в матче против Болгарии
Тайрон Мингс / Фото из открытых источников

Защитник сборной Англии и Астон Виллы Тайрон Мингс прокомментировал поведение фанатов во время матча 8-го тура отбора Евро-2020 Болгария – Англия (0:6).

 

"Безусловно, то, что произошло, повлияло на нас. В перерыве мы обсуждали эту ситуацию с командой. Однако приняли коллективное решение продолжить игру. Было важно, что мы действовали согласно протоколу УЕФА. Если такое произойдет снова, то, наверное, мы все-таки покинем поле", – цитирует Мингса Goal.com.

Рашфорд отличился шедевральным голом за сборную Англии после сольного прохода

Напомним, болгарские болельщики оскорбляли темнокожих футболистов гостей, арбитр дважды останавливал встречу и был готов вывести команды с поля, однако после консультации с главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом продолжил игру. К слову, матч завершился со счетом 6:0 в пользу гостей.

Сборная Англии занимает первое место в группе А набрав 15 очков. За ними следует Чехия с 12 пунктами и сборная Косово – 11 очков. Представителям Туманного Альбиона в этом отборе осталось сыграть еще два поединка – против Черногории и Косово (14 и 17 ноября соответственно).

Евро-2020, квалификация: Англия в шаге от выхода из группы, Франция и Турция разошлись миром

blog_ava
Украина – Португалия: Малиновский объяснил значительное количество ошибок нашей команды
01:00
1074
Теги
Евро-2020 Болгария - Англия Англия Англия Болгария Болгария Тайрон Мингс Тайрон Мингс Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Расизм в футболе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
50
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук