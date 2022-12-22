"Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время состоялся товарищеский матч сборных Ирана и России. Эта игра станет еще одним инструментом для развития народной дипломатии и сближения между странами", – позорно заявил посол Ирана в стране-террористке Казем Джалали.

Россия опозорилась в товарищеском матче с Таджикистаном

Иран играл на ЧМ-2022, однако вылетел после группового этапа, проиграв США и получив разгром от Англии. Футболисты сборной не пели гимн в знак протеста против преступной власти, жестоко ущемляющей права женщин.

Иран – один из немногих союзников россиян в войне против Украины. Исламское государство помогает оккупантам убивать украинцев, поставляя дроны-камикадзе.

Напомним, что сборная россиян изолирована от цивилизованного мира и исключена из соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.