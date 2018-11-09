УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Вальбуэна, Минамино, Фортунис и Гачинович номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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Ими стали Матье Вальбуена (Фенербахче), Такуми Минамино (Зальцбург), Константиниос Фортунис (Олимпиакос) и Мият Гачинович (Айнтрахт Франкфурт).

Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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