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УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

08:45 106 Читати українською
УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Матье Вальбуэна / соцсети

Вальбуэна, Минамино, Фортунис и Гачинович номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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Ими стали Матье Вальбуена (Фенербахче), Такуми Минамино (Зальцбург), Константиниос Фортунис (Олимпиакос) и Мият Гачинович (Айнтрахт Франкфурт).

Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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Теги
Лига Европы Матье Вальбуена Матье Вальбуена Константинос Фортоунис Константинос Фортоунис Такуми Минамино Такуми Минамино Мият Гачинович Мият Гачинович
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