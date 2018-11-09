УЄФА визначив номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Вальбуена, Мінаміно, Фортуніс і Гачінович номіновані на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

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Ними стали Матьє Вальбуєна (Фенербахче), Такумі Мінаміно (Зальцбург), Константініос Фортуніс (Олімпіакос) і Міят Гачінович (Айнтрахт Франкфурт).

Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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