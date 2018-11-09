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Лига Европы: Арсенал сыграл вничью со Спортингом, Олимпиакос разбомбил Дюделанж

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Лига Европы: Арсенал сыграл вничью со Спортингом, Олимпиакос разбомбил Дюделанж
Арсенал – Спортинг / фото из соцсетей

Состоялись поединки 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группах E, D и F.

Соперники Ворсклы в группе Е Спортинг и Арсенал сыграли в "сухую" ничью в Лондоне, которая вывела "канониров" в еврокубковую весну. Лиссабонцы имеют в своем активе 7 очков, опережая Ворсклу и Карабах на 4 зачетных пункта.

Загребское Динамо дома обыграло Спартак Трнаву. Хорваты забили 2 гола еще в первом тайме, а после перерыва команды обменялись забитыми мячами. Эта победа гарантировала Динамо выход в плей-офф.

Олимпиакос на своем поле уничтожил Дюделанж. Греки забили в ворота люксембуржцев аж 5 голов, на что гости смогли ответить лишь забитым мячом Синани.

Милан на выезде не смог обыграть Бетис. Ло Чельсо вывел испанцев вперед уже на 12-й минуте матча. Однако во втором тайме Сусо сумел восстановить равновесие.

Бетис продолжает лидировать в турнирной таблице группы F, имея в своем активе 8 очков. У Милана и Олимпиакоса на один зачетный балл меньше.

Лига Европы. Групповой этап, 4-й раунд

Группа E

Арсенал – Спортинг – 0:0

Удаление: Матье, 87

Лига Европы. Групповой этап, 4-й раунд

Группа D

Динамо Загреб – Спартак Трнава – 2:1

Голы: Гояк, 22 Кадлец, 36 (автогол) – Чантуришвили, 63

Лига Европы. Групповой этап, 4-й раунд

Группа F

Бетис – Милан – 1:1

Голы: Ло Чельсо, 12 – Сусо, 62

Олимпиакос – Дюделанж – 5:1

Голы: Торосидис, 6, Фортунис, 15, 26, Христодулопулос, 36, Фетфатзидис, 71 – Синани, 69

Лига Европы4 турМаксимир (Загреб)

Динамо Загреб - Спартак Трнава: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Загреб
Матч окончен
3 : 1
Спартак Трнава
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