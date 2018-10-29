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УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

26 октября 09:37 115 Читати українською
УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Рубен Лофтус-Чик / соцсети

Лофтус-Чик, Мунас Даббур, Михаэль Фрай, Джованни Ло Чельсо номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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Ими стали Михаэль Фрай (Фенербахче), Джованни Ло Чельсо (Бетис), Рубен Лофтус-Чик (Челси), Мунас Даббур (Зальцбург).

Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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Теги
Лига Европы Лига Европы 2018/19 УЕФА Рубен Лофтус-Чик Рубен Лофтус-Чик Джованни Ло Чельсо Джованни Ло Чельсо Мунас Даббур Мунас Даббур Михаэль Фрай Михаэль Фрай
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