После длительных переговоров и консультаций УЕФА объявил об отмене правила выездного гола во всех клубных соревнованиях под своей эгидой – среди мужчин, юношей и женщин. В квалификации еврокубков сезона 2021/22 указанная норма уже не будет действовать, информирует официальный сайт Организации.

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Соответственно, голы на выезде отныне не будут иметь дополнительного значения в двухматчевых противостояниях. Если после окончания основного времени матча счет по сумме двух встреч будет равен, то в таком случае будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забьют или забьют одинаковое количество мячей, для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.

Поскольку голы на выезде больше не будут иметь дополнительного значения, то их также уберут из критериев, которые использовались при распределении мест в группах, когда две или более команд набирали одинаковое количество очков. При этом их оставят в качестве дополнительного критерия для всех матчей группового этапа, если по другим критериям распределить команды нельзя (большее количество голов на выезде во всех матчах группового этапа).

Стоит отметить, что правило выездного гола действовало с 1965 года. Эта норма предусматривала, что при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд проходит команда, которая забила больше голов в гостях.

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