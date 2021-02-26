Встречи 1/8 финала второго по престижности турнира Европы состоятся 11 и 18 марта, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала – суперпара уровня ЛЧ и испытания для Динамо и Шахтера

Динамо, согласно расписанию, сыграет первый матч с Вильярреалом дома 11 марта в 19:55, а второй – ровно через неделю в 22:00. Шахтер сначала отправится в Рим, где сыграет того же 11 марта в 22:00, начало ответного матча запланировано на 19:55 18-го числа.

УЕФА также опубликовал даты следующих раундов. Четвертьфинальные встречи запланированы на 8 и 15 апреля, матчи полуфинала – на 26 апреля и 6 мая. Финал должен состояться 26 мая во Гданьске.

"У Шахтаря більше шансів на фінал, ніж у Динамо": Федецький – про жереб ЛЄ, настанову киянам і "лихоманку" Фонсеки

Расписание всех матчей 1/8 финала: