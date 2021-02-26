Зустрічі 1/8 фіналу другого за престижністю турніру Європи відбудуться 11 та 18 березня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу – суперпара рівня ЛЧ та випробування для Динамо і Шахтаря

Динамо, згідно з розкладом, зіграє перший матч з Вільяреалом вдома 11 березня о 19:55, а другий – рівно через тиждень о 22:00. Шахтар спершу вирушить у Рим, де зіграє того ж 11 березня о 22:00, початок матчу-відповіді запланований о 19:55 18-го числа.

УЄФА також опублікував дати наступних раундів. Чвертьфінальні зустрічі заплановані на 8 та 15 квітня, матчі півфіналу – на 26 квітня та 6 травня. Фінал має відбутись 26 травня у Гданську.

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Розклад всіх матчів 1/8 фіналу: