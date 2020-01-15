УЕФА объявил команду 2019 года по версии болельщиков – в ней нет Салаха, Мбаппе и игроков Реала

УЕФА представил символическую сборную 2019 года по версии болельщиков, которые голосовали на официальном сайте организации.

С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года-2019 по версии читателей официального сайта УЕФА. На место в команде года претендовали 50 ведущих футболистов Европы. Пользователи должны были выбрать тактическую схему и 11 лучших из 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

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В символическую команду попали 5 игроков Ливерпуля, по два из Барселоны и Ювентуса и по одному из Манчестер Сити и Баварии.

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль).

Защитники: Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд (все – Ливерпуль), Де Лигт (Ювентус).

Полузащитники: Де Йонг (Барселона), Де Брюйне (Манчестер Сити).

Нападающие: Мане (Ливерпуль), Левандовски (Бавария), Роналду (Ювентус), Месси (Барселона).

В голосовании приняло участие более 2 миллионов болельщиков. Интересно, что впервые за длительный период в символическую сборную года не попал ни один игрок мадридского Реала. Также не нашлось места для нападающего Ливерпуля Мохаммеда Салаха и звезды ПСЖ Килиана Мбаппе.

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