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УЄФА оголосив команду 2019 року за версією вболівальників – у ній немає Салаха, Мбаппе та гравців Реала

15 січня 15:35 2037 Читать на русском
УЄФА оголосив команду 2019 року за версією вболівальників – у ній немає Салаха, Мбаппе та гравців Реала
Вірджил ван Дейк та ліонель Мессі / Офіційний сайт УЄФА

УЄФА представив символічну збірну 2019 року за версією вболівальників, які голосували на офіційному сайті організації.

З 26 листопада вболівальники з усього світу голосували за команду року-2019 за версією читачів офіційного сайту УЄФА. На місце в команді року претендували 50 провідних футболістів Європи. Користувачі повинні були вибрати тактичну схему і 11 найкращих із 5 воротарів, 15 захисників, 15 півзахисників і 15 нападників.

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До символічної команди потрапили 5 гравців Ліверпуля, по два з Барселони і Ювентуса та по одному з Манчестер Сіті та Баварії.

Воротар: Аліссон (Ліверпуль).

Захисники: Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд (всі – Ліверпуль), Де Лігт (Ювентус).

Півзахисники: Де Йонг (Барселона), Де Брюйне (Манчестер Сіті).

Нападники: Мане (Ліверпуль), Лєвандовскі (Баварія), Роналду (Ювентус), Мессі (Барселона).

В голосуванні взяло участь більше 2 мільйонів уболівальників. Цікаво, що вперше за тривалий період до символічної збірної року не потрапив жоден гравець мадридського Реала. Також не знайшлося місця для нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха та зірки ПСЖ Кіліана Мбаппе.

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