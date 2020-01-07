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Роналду не попал в команду года FIFA20 – впервые в истории обошлось без представителей Реала

7 января 10:40 345 Читати українською
Роналду не попал в команду года FIFA20 – впервые в истории обошлось без представителей Реала
Садио Мане / фото из соцсетей

Разработчики популярного футбольного симулятора FIFA20 презентовали символическую команду года.

В этом году впервые команду выбирали на основе голосования болельщиков. Пользователи FIFA20 отдали должное тримфатору прошлогодней Лиги чемпионов – Ливерпуль делегировал сразу 5 своих представителей (и это при отсутствии Мохаммеда Салаха).

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Главной неожиданностью стало то, что в команде не нашлось места нападающему Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду. Также впервые в истории не представлен ни одним игроком мадридский Реал.

Голкипер: Алиссон (Бразилия, Ливерпуль)

Защитники: Эндрю Робертсон (Шотландия, Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Нидерланды, Ювентус), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль), Трент Александер-Арнолд (Англия, Ливерпуль)

Полузащитники: Н'Голо Канте (Франция, Челси), Фрэнки де Йонг (Нидерланды, Барселона), Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Лионель Месси (Аргентина, Барселона), Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль)

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Ливерпуль Ливерпуль Мир Лионель Месси Лионель Месси Садио Мане Садио Мане Криштиану Роналду Криштиану Роналду Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк FIFA
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