УЕФА может пересмотреть свою позицию относительно проведения Евро-2020, если скорость распространения коронавируса не пойдет на спад.

Континентальный форум может пройти в 4 странах вместо 12-ти, как планировалось ранее.

Евро-2020 могут снова перенести – эксперт ВОЗ дал тревожный сигнал

УЕФА будет пытаться придерживаться своего плана, но последние отчеты ВОЗ по коронавирусу не дают поводов для оптимизма, сообщает Daily Mail. Чтобы упростить логистику и избежать лишних рисков, количество стран-хозяев может уменьшиться в три раза. Позиция Англии выглядит неприкосновенной, ведь Уэмбли должен принимать один из полуфиналов и финал турнира, а программа вакцинации Великобритании является самой совершенной в Европе. Трое других фаворитов на "выживание" – Португалия, Германия и Россия.

Пока все 12 стран не получали от УЕФА сообщений об отказе и продолжают подготовку. Евро-2020 будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Малиновский должен сделать сложный выбор – дилемма лидера сборной Украины, которая может поставить крест на Евро-2020