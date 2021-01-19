"Смогут ли вакцины остановить это распространение – все еще большой вопрос. Мы знаем, что вакцинированные люди по-прежнему восприимчивы к инфекции, и они, вероятно, также смогут заражать окружающих. До сих пор мы точно не знаем, смогут ли вакцины снизить скорость распространения болезни и, если это произойдет, в какой степени.

Другой момент касается скорости, с которой в разных странах смогут развернуть вакцинацию людей. Уже появились проблемы с логистикой. Некоторые страны признают, что у них будут проблемы с введением второй дозы через три недели после первой. В свою очередь фармацевтические компании отвечают, что они не могут гарантировать эффективность вакцины, если вторая доза будет введена позже.

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Я вовлечен в организацию масштабных мероприятий, запланированных на июль-август 2021 года. Во всех этих случаях мы пришли к выводу, что нынешнее ключевое слово – это неуверенность, и что нынешнее развитие пандемии не дает оснований для оптимизма. Таким образом, во всех случаях мы думаем о плане Б, то есть новой отсрочке соревнований. Вы наверняка знаете, что обсуждается возможность очередного переноса Олимпийских игр в Токио. И это несмотря на то, что в Японии вторая волна COVID-19 проходит с довольно низкими показателями заболеваемости.

Решение проблемы зависит не только от эпидемиологической ситуации в конкретной стране, но и от того, как долго люди будут банально бояться летать. Мы знаем случаи заражения в самолете, несмотря на то, что все пассажиры были протестированы перед взлетом. То есть вирус передавался через инфицированных людей, у которых не было никаких симптомов, потому тесты и не срабатывали.

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Представьте, какие проблемы нас ждут с той же логистикой, если выяснится, что повторная вакцинация необходима уже через 6 месяцев после первой? А ведь мы знаем, что антитела начинают ослабевать через 2 месяца после заражения. Нужно подождать, чтобы проанализировать скорость вакцинирования населения в разных странах, а также увеличится ли скорость распространения новых штаммов SARS-CoV-2 в ближайшие месяцы.

Но в любом случае я бы не стал отметать возможность новой отсрочки. В конце концов, нельзя исключать возможность новых строгих локдаунов в некоторых странах, даже с учетом того, какие катастрофические экономические и социальные последствия принесут эти меры", – заявил Мас-Кома в комментарии Sport24.

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