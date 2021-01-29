УЄФА може переглянути свою позицію щодо проведення Євро-2020, якщо швидкість розповсюдження коронавірусу не піде на спад.

Континентальний форум може відбутися у 4 країнах замість 12-ти, як планувалися раніше.

Євро-2020 можуть знову перенести – експерт ВООЗ дав тривожний сигнал

УЄФА намагатиметься дотримуватися свого плану, але останні звіти ВООЗ щодо коронавірусу не дають приводів для оптимізму, повідомляє Daily Mail. Щоб спростити логістику і уникнути зайвих ризиків, кількість країн-господарів може зменшитися втричі. Позиція Англії виглядає недоторканною, адже Вемблі повинен приймати один з півфіналів та фінал турніру, а програма вакцинації Великобританії є найдосконалішою в Європі. Троє інших фаворитів на "виживання" – Португалія, Німеччина та Росія.

Наразі усі 12 країн не отримували від УЄФА повідомлень про відмову і продовжують підготовку. Євро-2020 проходитиме з 11 червня по 11 липня 2021 року.

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