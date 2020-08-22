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УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы – Лукаку и Ко вне списка

13:36 - Читати українською
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы – Лукаку и Ко вне списка
Севилья в шестой раз триумфовала в ЛЕ / Твиттер Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА определила четверку лучших игроков нынешнего финала.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

Среди претендентов на это звание только игроки Севильи, сообщает Твиттер Лиги Европы. Ни один представитель Интера не попал в это голосование.

Севилья – Интер – видео голов

За награду поборется автор дубля в ворота "нерадзурри" Люк де Йонг – он установил уникальный рекорд Лиги Европы, став первым игроком, который отметился двумя голами головой в финале. Также в списке капитан Севильи Хесус Навас, защитник Жюль Кунде и хавбек Эвер Банега.

За фаворитов среди этих претендентов можно, как всегда, проголосовать на официальном сайте УЕФА.

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