УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы – Лукаку и Ко вне списка

Севилья в шестой раз триумфовала в ЛЕ / Твиттер Лиги Европы

Среди претендентов на это звание только игроки Севильи, сообщает Твиттер Лиги Европы. Ни один представитель Интера не попал в это голосование.

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За награду поборется автор дубля в ворота "нерадзурри" Люк де Йонг – он установил уникальный рекорд Лиги Европы, став первым игроком, который отметился двумя голами головой в финале. Также в списке капитан Севильи Хесус Навас, защитник Жюль Кунде и хавбек Эвер Банега.

За фаворитов среди этих претендентов можно, как всегда, проголосовать на официальном сайте УЕФА.

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