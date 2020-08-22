УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи – Лукаку і Ко поза списком

Серед претендентів на це звання лише гравці Севільї, повідомляє Твіттер Ліги Європи. Жоден представник Інтера не потрапив у це голосування.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

За нагороду побореться автор дубля у ворота "нерадзуррі" Люк де Йонг – він встановив унікальний рекорд Ліги Європи, ставши першим гравцем, який відзначився двома голами головою у фіналі. Також у списку капітан Севільї Хесус Навас, захисник Жюль Кунде та хавбек Евер Банега.

За фаворитів серед цих претендентів можна, як завжди, проголосувати на офіційному сайті УЄФА.

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