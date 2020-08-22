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УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи – Лукаку і Ко поза списком

13:36 - Читать на русском
УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи – Лукаку і Ко поза списком
Севілья вшосте тріумфувала в ЛЄ / Твіттер Ліги Європи

Прес-служба УЄФА визначила четвірку найкращих гравців цьогорічного фіналу.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

Серед претендентів на це звання лише гравці Севільї, повідомляє Твіттер Ліги Європи. Жоден представник Інтера не потрапив у це голосування.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

За нагороду побореться автор дубля у ворота "нерадзуррі" Люк де Йонг – він встановив унікальний рекорд Ліги Європи, ставши першим гравцем, який відзначився двома голами головою у фіналі. Також у списку капітан Севільї Хесус Навас, захисник Жюль Кунде та хавбек Евер Банега.

За фаворитів серед цих претендентів можна, як завжди, проголосувати на офіційному сайті УЄФА.

Севілья перестріляла Інтер у шаленому фіналі ЛЄ – повне дежавю імені Дніпра та унікальний рекорд Лукаку

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Теги
Інтер Інтер Люк Люк де Йонг Севілья Севілья Ліга Європи УЄФА Жюль Жюль Кунде Севілья - Інтер Евер Евер Банега Хесус Хесус Навас
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