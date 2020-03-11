УЕФА может изменить формат плей-офф Лиги Европы, чтобы определить участников 1/4 финала

Генеральный директор Хетафе Клементе Виллаверде рассказал о вероятном решении проблемной дуэли 1/8 Лиги Европы против Интера. Первую игру уже пришлось перенести.

"Мы благодарим УЕФА за поддержку в чрезвычайной ситуации и примем их решение относительно того, когда игра должна состояться. Мы еще не знаем, каким будет решение, но верим, что это будет лучший вариант для всех участников.

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Существует возможность, что мы проведем одну игру на нейтральном поле вместо двух. В любом случае мы примем решение, которое нам предложит УЕФА", – приводит слова Виллаверде Football Italia.

Напомним, УЕФА перенес еще одно испано-итальянское противостояние в 1/8 Лиги Европы между Ромой и Севильей.

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