Барселона – Наполи: игроки каталонцев не хотят переносить матч

Представитель совета директоров Барселоны Жозеп Вивес рассказал о возможных мерах перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

"Ни один игрок Барсы не просил нас переносить матч, и мы даже не думаем, что кто-то откажется выйти на поле.

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Ситуация остается очень туманной. Очевидно, что проблема с коронавирусом порождает неопределенность, и нам это тоже не нравится. Вот почему мы должны защищаться, заботиться о здоровье людей. Пока мы не можем загадывать дальше, чем на 15 дней", – цитирует Вивеса Marca.

Напомним, матч Барселона – Наполи состоится 18 марта при пустых трибунах, в первом поединке команды расписали ничью 1:1.

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