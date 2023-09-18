Несмотря на войну в Украине, россиян вновь начали допускать к участию в соревнованиях по различным видам спорта. Европейская футбольная ассоциация непоколебима в связи с агрессией против Украины. "До конца войны", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью порталу n1info, отвечая на вопрос, когда россияне вновь будут допущены к европейским футбольным соревнованиям.

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Как только началась война, УЕФА расторгнул контракт с главным спонсором – компанией Газпром. Реклама этой организации пропала с телевизионных эфиров, она являлась атрибутом каждого матча Лиги чемпионов. "Это нужно было сделать как некий символический акт. Стоило ли это сделать гораздо раньше? Мне такие вопросы кажутся популизмом. Европа тоже не совсем чемпион мира по правам человека, популисты делают эти заявления для саморекламы", – заявил Чеферин.

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