Во время чемпионата Европы в Германии будут использоваться высокотехнологичные мячи. Об этом сообщило издание The Times.

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Все мячи, которые поставляет Adidas, будут иметь микрочип. Он будет помогать судьям в фиксации игры рукой, а также в еще более точном определении офсайдов. Нововведение будет действовать вместе с технологией отслеживания частей тела, что позволит создавать трехмерное изображение футболиста. К тому же микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу. Арбитров, которые присутствовали на демонстрации этой технологии, очень впечатлили возможности нового мяча.

Напомним, что Украина не смогла добыть прямую путевку на Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций. Чтобы попасть в финальную стадию Евро-2024, "желто-синие" должны одолеть Боснию и Герцеговину, а затем победителя пары Израиль – Исландия.

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