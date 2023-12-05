"Наша сборная сейчас действительно самая сильная среди четырех претендентов на путевку на Евро. Это она доказала в отборочном цикле. Ну разве перед этим кто-то в Европе мог спрогнозировать, что Украина до последнего тура сразится с Италией и в, конце концов, наберет одинаковое количество очков? По-моему, сила нашей сборной – в мощной командной игре.

Евро-2024: расписание матчей группового этапа – Украина узнала даты своих потенциальных поединков

По уровню футболистов мы превосходим соперников по плей-офф. В нашем составе представители топ-чемпионатов – Англии, Испании, Италии, таких клубов как Челси и Арсенал. В нашем составе, наконец, есть забивной форвард Довбик, который феерит в Жироне.

Но это не значит, что мы на 100% поедем на Евро. Не забывайте, что стадия плей-офф состоит из одного матча, а не двух. Поверьте, боснийцы верят, что победят Украину в одном поединке на домашнем поле. Тем более что у них в составе такие звезды, как Джеко, Пьянич и Крунич", – цитирует Нагорняка Експрес.

Напомним, в ходе жеребьевки в группу Е попали Румыния, Бельгия, Словакия и победитель плей-офф Лиги наций по пути В (за путевку сразятся Израиль, Исландия, Украина и Босния и Герцеговина).

Результаты жеребьевки Евро-2024: Украина получила самых легких потенциальных соперников, сложные группы для Италии и Франции