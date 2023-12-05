Під час чемпіонату Європи в Німеччині будуть використовуватися високотехнологічні м'ячі. Про це повідомило видання The Times.

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Усі м'ячі, які поставляє Adidas, матимуть мікрочіп. Він допомагатиме суддям у фіксації гри рукою, а також у ще точнішому визначенні офсайдів. Нововведення діятиме разом з технологією відстеження частин тіла, що дозволятиме створювати тривимірне зображення футболіста. До того ж, мікрочіп буде фіксувати точний час удару по м'ячу. Арбітрів, які були присутні на демонстрації цієї технології, дуже вразили можливості нового м'яча.

Нагадаємо, що Україна не змогла здобути пряму путівку на Євро-2024. Команда Сергія Реброва зіграє в плей-офф Ліги націй. Щоб потрапити у фінальну стадію Євро-2024, "жовто-сині" мають здолати Боснію та Герцеговину, а потім переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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