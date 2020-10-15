"Считаю, что удивлять нашего соперника не нужно. Мы должны выйти на поле и играть с самоотдачей. Также мы должны добавлять в качестве игры.

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Понятно, что Динамо – это хороший соперник. Против них тяжело играть. Все же поединок с Шахтером продемонстрировал, что мы можем отбирать зачетные пункты в классных команд. Готовимся к игре в обычном режиме. Думаем о том, чтобы достойно выступить против Динамо и получить очки.

Если проанализировать мою карьеру, то сейчас каждый матч является для меня особым. Я не первый раз играть против своей бывшей команды. Я профессионально отношусь к своему делу и мне неважно, против кого я играю. Просто нужно качественно выполнять свою работу. После матчей за сборную динамовцы точно не будут уставшими. Они будут в тонусе", – цитирует слова Валерия Федорчука официальный сайт клуба.

Заметим, уже в субботу, 17 октября Рух сыграет с Динамо в рамках 6-го тура УПЛ. Начало в 17:00.

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