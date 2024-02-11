Интер сумел переиграть Рому (4:2) в 24 туре Серии А. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Римская команда до встречи с лидером Серии А не теряла очки три тура подряд. Впрочем, с Интером не удалось добыть хотя бы ничью.

Интер в огненном матче эффектно перестрелял Рому – "волки" потеряли шанс ворваться в зону Лиги чемпионов

Команды порадовали публику и забили шесть мячей. Самым эффектным стал гол Эль-Шаарави на 44 минуте. После удара нападающего "волков" мяч попал сначала в ближнюю стойку, а затем в дальнюю и залетел в ворота. Голкипер выручить свою команду не смог.

Интер находится на первом месте с 60 очками. Рома расположилась на пятой строчке с 38 баллами.