Удивительный гол Эль-Шаарави в видеообзоре результативного матча Рома – Интер – 2:4
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Интер сумел переиграть Рому (4:2) в 24 туре Серии А. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
28’ Джанлука Манчини
Франческо Ачерби 17’
Маркус Тюрам 49’
Анхелиньо 56’
Алессандро Бастони 90+3’
17’ Франческо Ачерби
28’ Джанлука Манчини
49’ Маркус Тюрам
56’ Анхелиньо
90+3’ Алессандро Бастони
Римская команда до встречи с лидером Серии А не теряла очки три тура подряд. Впрочем, с Интером не удалось добыть хотя бы ничью.
Интер в огненном матче эффектно перестрелял Рому – "волки" потеряли шанс ворваться в зону Лиги чемпионов
Команды порадовали публику и забили шесть мячей. Самым эффектным стал гол Эль-Шаарави на 44 минуте. После удара нападающего "волков" мяч попал сначала в ближнюю стойку, а затем в дальнюю и залетел в ворота. Голкипер выручить свою команду не смог.
Интер находится на первом месте с 60 очками. Рома расположилась на пятой строчке с 38 баллами.
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