Дивовижний гол Ель-Шаараві у відеоогляді результативного матчу Рома – Інтер – 2:4
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Інтер зумів переграти Рому (4:2) у 24 турі Серії А. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
28’ Джанлука Манчіні
Франческо Ачербі 17’
Маркус Тюрам 49’
Анхеліньо 56’
Алессандро Бастоні 90+3’
17’ Франческо Ачербі
28’ Джанлука Манчіні
49’ Маркус Тюрам
56’ Анхеліньо
90+3’ Алессандро Бастоні
Римська команда до зустрічі з лідером Серії А не програвала три тури поспіль. Утім, з Інтером не вдалося здобути бодай нічию.
Інтер у вогняному матчі ефектно перестріляв Рому – "вовки" втратили шанс увірватись у зону Ліги чемпіонів
Команди порадували публіку й забили шість м'ячів. Найефектнішим став гол Ель-Шаараві на 44 хвилині. Після удару нападника "вовків" м'яч влучив спочатку в ближню стійку, а потім в дальню і залетів у ворота. Голкіпер виручити свою команду не зміг.
Інтер перебуває на першому місці з 60 очками. Рома розташувалася на п'ятій сходинці з 38 балами.
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