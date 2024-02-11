Інтер зумів переграти Рому (4:2) у 24 турі Серії А. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Римська команда до зустрічі з лідером Серії А не програвала три тури поспіль. Утім, з Інтером не вдалося здобути бодай нічию.

Інтер у вогняному матчі ефектно перестріляв Рому – "вовки" втратили шанс увірватись у зону Ліги чемпіонів

Команди порадували публіку й забили шість м'ячів. Найефектнішим став гол Ель-Шаараві на 44 хвилині. Після удару нападника "вовків" м'яч влучив спочатку в ближню стійку, а потім в дальню і залетів у ворота. Голкіпер виручити свою команду не зміг.

Інтер перебуває на першому місці з 60 очками. Рома розташувалася на п'ятій сходинці з 38 балами.