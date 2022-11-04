Программу 13-го тура в Италии открывал поединок на Дачия Арене, где Удинезе принимал Лечче. Хозяева выдали мощный старт сезона, ворвавшись в борьбу за ЛЧ, однако в последних четырех турах они не выиграли ни разу. Гости же не знали победу пяти матчах подряд, держась в двух очках от зоны вылета, поэтому ничья их тоже не устраивала.

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Фриульцы, конечно же, считались фаворитами. Команда отчаянно пыталась подтвердить этот статус, 16 раз выстрелив по воротам и создав 2 голевых момента. Подопечные Андреа Соттиля наиграли на 1,55 ожидаемых голов. Показатели апулийцев были значительно скромнее, но свои шансы забить у них тоже были – в частности, уже на 2-й минуте Стрефецца дальним выстрелом попал в штангу.

На 33-й минуте Коломбо вообще вывел Лечче вперед, расстреляв ворота с шести метров. Отыграть этот гол Удинезе удалось аж на 68-й минуте усилиями Бету (он тоже бил с линии вратарской), однако вырвать победу хозяевам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Удинезе набрал 23 очка, держась на седьмой строчке в двух зачетных баллах от топ-4. Лечче, имея в активе 9 пунктов, держится над зоной вылета.

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