Удінезе та Лечче в рамках прем'єрного матчу 13-го туру італійської першості продовжили свої тривалі безвиграшні серії. Звіт читайте на "Футбол 24".

Програму 13-го туру в Італії відкривав поєдинок на Дачія Арені, де Удінезе приймав Лечче. Господарі видали потужний старт сезону, увірвавшись у боротьбу за ЛЧ, однак в останніх чотирьох турах вони не виграли жодного разу. Гості ж не знали перемог у п'яти матчах поспіль, тримаючись у двох очках від зони вильоту, тож нічия їх теж не влаштовувала.

Тоттенхем досяг домовленості щодо трансферу Маліновського, – ЗМІ

Фріульці, звісно ж, вважалися фаворитами. Команда відчайдушно намагалася підтвердити цей статус, 16 разів вистріливши по воротах і створивши 2 гольові нагоди. Підопічні Андреа Соттіля награли на 1,55 очікуваного гола. Показники апулійців були значно скромніші, але свої шанси забити в них теж були – зокрема, вже на 2-й хвилині Стрефецца дальнім пострілом поцілив у стійку.

На 33-й хвилині Коломбо взагалі вивів Лечче вперед, розстрілявши ворота з шести метрів. Відіграти цей гол Удінезе вдалося аж на 68-й хвилині зусиллями Бету (він теж бив з лінії воротарського), однак вирвати перемогу господарям так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Удінезе набрав 23 очки, тримаючись на сьомій сходинці у двох залікових балах від топ-4. Лечче, маючи в активі 9 пунктів, тримається над зоною вильоту.

Динамо обійшли в історичному антирейтингу, Сімеоне – дно: лузери та несподіванки групового етапу Ліги чемпіонів