Андрей Шевченко проводит дебютный выездной матч в тренерской карьере в чемпионате Италии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча Удинезе – Дженоа на "Футбол 24".

Вторая попытка экс-наставника сборной Украины набрать очки с Дженоа в Серии А. На этот раз соперник не такой грозный, как на прошлой неделе. После поражения от Ромы "грифоны" противостоят Удинезе, находящемуся на 16-м месте турнирной таблицы (14 очков). Команда Шевченко и дальше в зоне вылета – 18 позиция, 9 пунктов и 10-матчевая безвыигрышная серия.

У генуэзцев, кроме сложного турнирного положения, еще и серьезные кадровые проблемы – ряд важных игроков (Кришито, Дестро, Максимович, Кайседо) травмированы и не могут помочь команде.

Матч Удинезе – Дженоа стартовал в 13.30 по Киеву. Онлайн-трансляция – на MEGOGO, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Удинезе – Дженоа

Удинезе: Сильвестри – Бекао, Нейтинк, Самир – Молина, Уолас, Арслан, Удоги – Перейра, Деулофеу – Бету.

Дженоа: Сиригу – Бираски, Масьелло, Васкес – Сабелли, Стураро, Бадель, Ровелла, Камбьясо – Экубан, Бьянки.

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