Андрій Шевченко проводить дебютний виїзний поєдинок у тренерській кар'єрі в чемпіонаті Італії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію матчу Удінезе –Дженоа на "Футбол 24".

Друга спроба екс-наставника збірної України здобути очки з Дженоа у Серії А. Цього разу суперник не такий грізний, як минулого тижня. Після поразки від Роми "грифони" протистоять Удінезе, який перебуває на 16-му місці турнірної таблиці (14 очок). Команда Шевченка і надалі в зоні вильоту – 18 позиція, 9 пунктів і 10-матчева безвиграшна серія.

У генуезців, окрім складного турнірного становища, ще й неабиякі кадрові проблеми – низка важливих гравців (Крішіто, Дестро, Максімовіч, Кайседо) травмовані і не можуть допомогти команді.

Матч Удінезе – Дженоа стартував о 13:30 за Києвом. Онлайн-трансляція – на MEGOGO, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Удінезе – Дженоа

Удінезе: Сільвестрі – Бекао, Нейтінк, Самір – Моліна, Волас, Арслан, Удогі – Перейра, Деулофеу – Бету.

Дженоа: Сірігу – Біраскі, Мас'єлло, Васкес – Сабеллі, Стураро, Бадель, Ровелла, Камб'ясо – Екубан, Б'янкі.

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