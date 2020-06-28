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Удинезе – Аталанта: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А, Малиновский снова играет с первых минут

19:47 - Читати українською
Удинезе – Аталанта: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А, Малиновский снова играет с первых минут
Руслан Малиновский / Atalanta

Руслан Малиновский с Аталантой поехал в гости к Удинезе в рамках 28 тура Серии А. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

 

Матч 28-го тура итальянской Серии А Удинезе – Аталанта начнется в 20:30 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Руслан Малиновский сохранил место в стартовом составе после классного матча против Лацио.

Удинезе: Муссо – Троост-Эконг, Нейтинк, Самир – Волес, Стригер-Ларсен, Яяло, Фофана, Сема – Теодорчик, Лазанья.

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимсити – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Гомес, Малиновский – Сапата.

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