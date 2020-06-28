toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ШАХТАР

Удінезе – Аталанта: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А, Маліновський знову грає з перших хвилин

19:37 - Читать на русском
Удінезе – Аталанта: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А, Маліновський знову грає з перших хвилин
Руслан Маліновський / Atalanta

Руслан Маліновський з Аталантою поїхав у гості до Удінезе в рамках 28 туру Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

 

Матч 28-го туру італійської Серії А Удінезе – Аталанта розпочнеться о 20:30 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку

Руслан Маліновський зберіг місце в стартовому складі після класного матчу проти Лаціо.

Удінезе: Муссо – Троост-Еконг, Нейтінк, Самір – Волес, Стрігер-Ларсен, Яяло, Фофана, Сема – Теодорчик, Лазанья.

Аталанта: Голліні – Толої, Кальдара, Джимсіті – Хатебур, Фройлер, Пашаліч, Кастань – Гомес, Маліновський – Сапата.

"Екстаз, магія та велика особистість": італійські ЗМІ шаленіють від фантастичного гола Маліновського у ворота Лаціо

blog_ava
Динамо запропонувало 4 млн євро за хорватського бомбардира та має серйозного конкурента, – ЗМІ
12:14
7850
Теги
Головне Українці за кордоном Італія Аталанта Аталанта Руслан Руслан Маліновський Удінезе Удінезе Удінезе - Аталанта
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
7
хв
Парма
22:45
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук