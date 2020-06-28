Удінезе – Аталанта: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А, Маліновський знову грає з перших хвилин

Руслан Маліновський з Аталантою поїхав у гості до Удінезе в рамках 28 туру Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".
Матч 28-го туру італійської Серії А Удінезе – Аталанта розпочнеться о 20:30 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Руслан Маліновський зберіг місце в стартовому складі після класного матчу проти Лаціо.
Удінезе: Муссо – Троост-Еконг, Нейтінк, Самір – Волес, Стрігер-Ларсен, Яяло, Фофана, Сема – Теодорчик, Лазанья.
Аталанта: Голліні – Толої, Кальдара, Джимсіті – Хатебур, Фройлер, Пашаліч, Кастань – Гомес, Маліновський – Сапата.
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