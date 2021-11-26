Удинезе – Дженоа: Шевченко – о плане на игру, травмированных и "английской" команде
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко оценил состояние подопечных перед игрой против Удинезе.
"Мы хорошо работали в течение недели. Команда постепенно начинает понимать нашу культуру работы. Я очень доволен отношением ребят.
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К сожалению, нет хороших новостей о травмированных. Маттиа Дестро восстанавливается, но еще не тренируется. Надеюсь, на следующей неделе он будет тренироваться с командой.
По какому пути мы должны идти? Я знаю только один путь: работать, быть одним целым. С Ромой все удавалось, мы держались 82 минуты, но, к сожалению, пропустили в контратаке. Впоследствии отыграться уже было тяжело.
Удинезе – немного английская команда. Очень прямолинейная, с физически мощными игроками. Они очень опасны при стандартах. Мало держат мяч, играют вертикально.
Мы должны быть более решительными. Должны верить в проект, в наши силы. Только так можно улучшить ситуацию", – цитирует украинского специалиста Telegram-канал Гранде Шева.
После 13 туров Серии А Дженоа остается в зоне вылета на 18-м месте. Игра с Удинезе состоится 28 ноября, начало в 21.30.
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