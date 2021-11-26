Удінезе – Дженоа: Шевченко – про план на гру, травмованих та "англійську" команду
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко оцінив стан підопічних перед грою проти Удінезе.
"Ми добре працювали протягом тижня. Команда поступово починає розуміти нашу культуру роботи. Я дуже задоволений ставленням хлопців.
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На жаль, немає добрих новин щодо травмованих. Маттіа Дестро відновлюється, але ще не тренується. Сподіваюся, наступного тижня він тренуватиметься із командою.
Яким шляхом ми повинні йти? Я знаю лише один шлях: працювати, бути одним цілим. З Ромою все вдавалось, ми трималися 82 хвилини, але, на жаль, пропустили у контратаці. Згодом відігратися вже було важко.
Удінезе – трохи англійська команда. Дуже прямолінійна, із фізично потужними гравцями. Вони дуже небезпечні при стандартах. Мало тримають м'яч, грають вертикально.
Ми маємо бути більш рішучими. Мусимо вірити в проект, у наші сили. Тільки так можна покращити ситуацію", – цитує українського фахівця Telegram-канал Гранде Шева.
Після 13-ти турів Серії А Дженоа залишається у зоні вильоту на 18-му місці. Гра з Удінезе відбудеться 28 листопада, початок о 21:30.
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