"Ми добре працювали протягом тижня. Команда поступово починає розуміти нашу культуру роботи. Я дуже задоволений ставленням хлопців.

Шевченко міг очолити іншу команду в Італії – зізнання Галліані

На жаль, немає добрих новин щодо травмованих. Маттіа Дестро відновлюється, але ще не тренується. Сподіваюся, наступного тижня він тренуватиметься із командою.

Яким шляхом ми повинні йти? Я знаю лише один шлях: працювати, бути одним цілим. З Ромою все вдавалось, ми трималися 82 хвилини, але, на жаль, пропустили у контратаці. Згодом відігратися вже було важко.

Удінезе – трохи англійська команда. Дуже прямолінійна, із фізично потужними гравцями. Вони дуже небезпечні при стандартах. Мало тримають м'яч, грають вертикально.

Ми маємо бути більш рішучими. Мусимо вірити в проект, у наші сили. Тільки так можна покращити ситуацію", – цитує українського фахівця Telegram-канал Гранде Шева.

Після 13-ти турів Серії А Дженоа залишається у зоні вильоту на 18-му місці. Гра з Удінезе відбудеться 28 листопада, початок о 21:30.

Шевченко дебютував у Серії А з поразки Ромі – страхітливі цифри Дженоа, перші ідеї Шеви та урок від Моурінью