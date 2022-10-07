На стадионе Луи II состоялась игра с ранним удалением. Смотрите видео голов и обзор матча Монако – Трабзонспор на Футбол 24.

Монегаски не напрягались в игре с чемпионом Турции, ведь за них всю работу проделала бывшая звезда испанской Ла Лиги Макси Гомес – уругваец заработал изъятие в самом начале встречи. Он шипами "встретился" с лицом Мохаммада Камара, и главный арбитр с помощью VAR принял жестокое, но верное решение.

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Первый гол Монако был вопросом времени. И он не заставил себя ждать: Бен-Эддер забил почти сразу после удаления Гомеса. В конце первого тайма команда Филиппа Клемана заработала и реализовала пенальти (с помощью все того же Бен-Эддера), а в перерыве установила крупный счет – благодаря точному удару Дисаси, который пришел на угловой розыгрыш.

Гол Трабзонспора в конце встречи ни на что не влиял.