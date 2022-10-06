Лига Европы, 3 тур

Группа F

Штурм – Лацио 0:0

Группа Н

Монако – Трабзонспор 3:1

Голы: Бен-Йеддер, 14, 45+2 (по пенальти), Дисаси, 55 - Бакасетас, 72

Црвена Звезда – Ференцварош 4:1

Голы: Канга, 27 (с пенальти), 60, Митрович, 35, Катай, 50 – Закариассен, 71

Спортивный директор Лацио Игли Таре признал, что римляне недооценили Митьюлланд в матче второго тура группового этапа ЛЕ, когда проиграли с сокрушительным счетом 1:5. Поэтому в выездной игре со Штурмом итальянская команда не могла наступать на те же грабли и должна была брать реванш. Но Лацио снова "выключился"! Штурм создавал момент за моментом, несмотря на потери в виде двух основных форвардов команды, Якоба Янчера и Эмануэля Эмега.

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В первом тайме свои шансы не смогли реализовать Бовинг, Айети и Хорват, а после перерыва – Аффенгрубер. Лацио проснулся только в середине другого тайма – сработали замены Сарри, которые тренер сделал в перерыве. Лаццари и Дзакканьи оживили игру, и после удаления правого защитника Штурма Газибеговича форвард "орлов" Чиро Иммобиле даже забил. Но сделал это из офсайда. Так что голов на Меркур Арене зрители в этот вечер так и не дождались.

Игра Монако с действующим чемпионом Турции завершилась, не успев начаться. В дебюте встречи бывший форвард Валенсии Макси Гомес "проехался" шипами по лицу Мохаммаду Камара, и увидел перед собой красный свет. Что интересно, главный арбитр встречи достал из кармана красную карточку только после просмотра видеоповтора! Через несколько минут после этого эпизода Висам Бен-Йеддер забил свой первый гол в этой встрече.

Трабзонспор продолжал играть по схеме 4-2-3-0, так что не удивительно, что гости долгое время ничего не могли создать в атаке. Перед самым перерывом "монегаски" заработали пенальти, и Бен-Йеддер оформил дубль. Третий гол за хозяев забил Дисаси, пришедший в чужую штрафную на розыгрыш углового. В этом сезоне Монако очень сильно смотрится во время розыгрыша стандартов!

Только при счете 0:3 Трабзонспор смог забить гол престижа: отличился вышедший на замену Бакасетас.

Накануне СМИ напоминали о том, как в Белграде встречали Ференцварош в 1975 году – тогда трибуны на стадионе были забиты до отказа. В этот раз обе команды играли на полупустом стадионе, и это не удивительно, ведь последние еврокубковые результаты Црвены Звезды оставляют желать лучшего.

Но в этой игре хозяева порадовали болельщиков: Ференцварош сумел забить гол только при счете 0:4. В составе хозяев отличились Канга (дважды), Митрович и Катай. Особенно красивым получился второй гол Канга на 60-й минуте – габонцу удался сильный и очень прицельный удар с дальней дистанции.

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