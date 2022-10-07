Монегаски не напружувалися у грі з чемпіоном Туреччини, адже за них усю роботу зробила колишня зірка іспанської Ла Ліги Максі Гомес – уругваєць заробив вилучення на самому початку зустрічі. Він шипами "зустрівся" з обличчям Мохаммада Камара, і головний арбітр за допомогою VAR ухвалив жорстоке, але правильне рішення.

Ліга Європи: Лаціо знову недооцінив суперника, Трабзонспор вчинив прикре самогубство

Тож перший гол Монако був питанням часу. І він не забарився: Бен-Єддер забив майже відразу після вилучення Гомеса. Наприкінці першого тайму команда Філіппа Клемана заробила і реалізувала пенальті (за допомогою все того ж Бен-Єддера), а по перерві довела справу до розгрому завдяки точному удару Дісасі, який прийшов на розіграш кутового. Гол Трабзонспора у кінці зустрічі ні на що не впливав.