Удаление за брутальный фол и ливень голевых моментов в видеообзоре матча Севилья – Ливерпуль – 2:1

Испания — 11:44 198
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Реал сделал ПСЖ щедрое предложение по Неймару – мадридцы готовы отдать Бейла с серьезной доплатой
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Ювентус – Тоттенхэм: Кейн забивает с центра поля, столь разные дебюты многомиллионных новичков, а Роналду – как всегдаЛига чемпионов — 21 июль 3067
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Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеяннымЛига Европы — 21 июль 390
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"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клубИспания — 21 июль 1146
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Бавария одержала легкую победу над Реалом на Международном кубке чемпионовМир — 21 июль 988