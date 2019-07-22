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Удаление за брутальный фол и ливень голевых моментов в видеообзоре матча Севилья – Ливерпуль – 2:1

11:07 90 Читати українською
Удаление за брутальный фол и ливень голевых моментов в видеообзоре матча Севилья – Ливерпуль – 2:1
Севилья – Ливерпуль, 22 июля, товарищеский матч

Смотрите голы и главные моменты контрольной игры между Севильей и Ливерпулем.

Победители Лиги чемпионов и андалусийцы выложились на максимум в очном спарринге.

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Кроме огромного количества острых моментов, в игре было много грубости, нехарактерной для подобных матчей. Игроки безжалостно били друг друга, а на 76-ой минуте защитник Севильи Ньянон позволил себе откровенное хамство. Он со всей силы врезал по ногам нападающего Ливерпуля Яссера Ларучи. Форвард получил травму, а Ньянона моментально удалили с поля.

Даже в меньшинстве испанцы смогли вырвать победу благодаря голу Посо – 2:1.

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