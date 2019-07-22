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Вилучення за брутальний фол і злива гольових моментів у відеоогляді матчу Севілья – Ліверпуль – 2:1

11:03 622 Читать на русском
Вилучення за брутальний фол і злива гольових моментів у відеоогляді матчу Севілья – Ліверпуль – 2:1
Севілья – Ліверпуль, 22 липня, товариський матч

Дивіться голи та головні моменти контрольної гри між Севільєю та Ліверпулем.

Переможці Ліги чемпіонів і андалусійці виклалися на максимум у очному спарингу.

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Окрім величезної кількості гострих моментів, у грі було чимало грубощів, нехарактерних для подібних матчів. Гравці безжально били одне одного, а на 76-ій хвилині захисник Севільї Ньянон дозволив собі відверте хамство. Він з усієї сили врізав по ногах нападника Ліверпуля Яссера Ларучі. Форвард зазнав травми, а Ньянона моментально вилучили з поля.

Навіть у меншості іспанці змогли вирвати перемогу завдяки голу Посо – 2:1.

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