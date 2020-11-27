"Удаление Шахова стало решающим моментом": Каррера прокомментировал разгромное поражение от Зари
09:28 - Читати українською
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера подытожил выступление команды в матче 4 тура Лиги Европы против Зари(0:3).
завершено
Артём Громов 61’
Владислав Кабаев 75’
Владлен Юрченко 85’
61’ Артём Громов
75’ Владислав Кабаев
85’ Владлен Юрченко
"Мы применили тот же план, что и в первом матче против Зари. Я считаю, что в первом тайме мы сыграли достаточно хорошо и имели шансы забить.
АЕК – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча
Во втором тайме удаление Шахова произошло в решающий момент. Именно это и определило судьбу поединка. Это сильно осложнило нашу задачу", – цитирует Карреру официальный сайт УЕФА.
Напомним, что удаления полузащитника Евгения Шахова произошло на 49 минуте, когда счет был 0:0.
Заря разгромила АЕК и взяла реванш в Лиге Европы, воспользовавшись грандиозным подарком Шахова
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