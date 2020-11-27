"Мы применили тот же план, что и в первом матче против Зари. Я считаю, что в первом тайме мы сыграли достаточно хорошо и имели шансы забить.

АЕК – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме удаление Шахова произошло в решающий момент. Именно это и определило судьбу поединка. Это сильно осложнило нашу задачу", – цитирует Карреру официальный сайт УЕФА.

Напомним, что удаления полузащитника Евгения Шахова произошло на 49 минуте, когда счет был 0:0.

Заря разгромила АЕК и взяла реванш в Лиге Европы, воспользовавшись грандиозным подарком Шахова