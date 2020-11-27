"Вилучення Шахова стало вирішальним моментом": Каррера прокоментував розгромну поразку від Зорі
09:21 - Читать на русском
Головний тренер АЕКа Массімо Каррера підсумував виступ команди у матчі 4 туру Ліги Європи проти Зорі (0:3).
завершено
Артем Громов 61’
Владислав Кабаєв 75’
Владлен Юрченко 85’
61’ Артем Громов
75’ Владислав Кабаєв
85’ Владлен Юрченко
"Ми застосували той самий план, що і в першому матчі проти Зорі. Я вважаю, що в першому таймі ми зіграли досить добре і мали шанси забити.
АЕК – Зоря – 0:3 – відео голів і огляд матчу
У другому таймі вилучення Шахова відбулося у вирішальний момент. Саме це і визначило долю поєдинку. Це дуже ускладнило наше завдання", – цитує Карреру офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, що вилучення півзахисника Євгена Шахова відбулося на 49 хвилині, коли рахунок був 0:0.
Зоря розгромила АЕК і взяла реванш у Лізі Європи, скориставшись грандіозним подарунком Шахова
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