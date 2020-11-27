"Ми застосували той самий план, що і в першому матчі проти Зорі. Я вважаю, що в першому таймі ми зіграли досить добре і мали шанси забити.

АЕК – Зоря – 0:3 – відео голів і огляд матчу

У другому таймі вилучення Шахова відбулося у вирішальний момент. Саме це і визначило долю поєдинку. Це дуже ускладнило наше завдання", – цитує Карреру офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що вилучення півзахисника Євгена Шахова відбулося на 49 хвилині, коли рахунок був 0:0.

Зоря розгромила АЕК і взяла реванш у Лізі Європи, скориставшись грандіозним подарунком Шахова