Ливерпуль не смог обыграть Кристал Пэлас в рамках 2-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа плохо начала новый сезон. После ничьей против Фулхэма в первом туре Ливерпуль снова поделил очки – на этот раз с Кристал Пэлас. "Орлы" не проиграли мерсисайдцам впервые за 10 матчей. Серия длилась 5 лет.

Ливерпуль тяжело стартует в АПЛ: новая потеря очков, 75-миллионный провал Клоппа, травмы, в Сити уже +4

Счет в отчетном матче открыл Уилфрид Заха, легко сбежавший от защитников хозяев. Звездный новичок Ливерпуля Дарвин Нуньес вместо того, чтобы помочь, подвел команду. Уругваец повелся на провокацию и получил красную карточку за удар соперника в лицо.

Почти сразу хозяева отыгрались. Это Луис Диас взял на себя инициативу и создал настоящий шедевр. Ливерпуль пытался вырвать победу, но больше голов в этот вечер на Энфилде не было.