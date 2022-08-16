Ліверпуль не зміг обіграти Крістал Пелас в рамках 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа погано почала новий сезон. Після нічиєї проти Фулхема в першому турі Ліверпуль знову поділив очки – цього разу з Крістал Пелас. "Орли" не програли мерсисайдцям вперше за 10 матчів. Серія тривала 5 років.

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Рахунок у звітному матчі відкрив Вілфрід Заха, який легко втік від захисників господарів. Зірковий новачок Ліверпуля Дарвін Нуньєс замість того, щоб допомогти, підвів команду. Уругваєць повівся на провокацію та отримав червону картку за удар суперника в обличчя.

Майже відразу господарі відігралися. Це Луїс Діас взяв ініціативу на себе та створив справжній шедевр. Ліверпуль намагався вирвати перемогу, але більше голів у цей вечір на Енфілді не було.