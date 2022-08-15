Ліверпуль важко входить в сезон. У першому турі матч з Фулхемом вдалося звести до нічиєї, хоча до перерви команда виглядала дуже непереконливо. Мерсисайдці мають повний лазарет (Жота, Конате, Джонс, Окслейд-Чемберлен), куди загримів ще й Тьяго. Юрген Клопп мусив щось придумати на Крістал Пелас, але таких експериментів ніхто не чекав. У півзахисті вийшли Елліот і Мілнер, а в центрі оборони – Філліпс.

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Фантастичний Трент – мотор і кермо Ліверпуля

Втрати не позначилися на якості гри в дебюті поєдинку. Ліверпуль тотально домінував. Володіння сягало 80%, статистика ударів чітко передавала картину зустрічі (12:1) до середини тайму. Господарі динамічно рухали м'яч і створювали момент за моментом. Креативним центром був Александер-Арнольд. Він загострював буквально з будь-якої точки, вирізаючи геніальні подачі.

Перший тайм ще не завершився, а Трент вже назбирав 5 передач під удар. Підводили партнери. Нуньєс промахнувся повз порожній кут воріт, замикаючи простріл ТАА, Елліот затягнув з ударом, отримавши пас в чудовій позиції, ще раз Нуньєс сів у калюжу, потім два моменти змарнував неточними ударами Салах.

Ефективний Крістал Пелас

Ліверпуль занадто легковажно ставився до своїх шансів і поплатився за це. На 32-й хвилині Крістал Пелас побудував першу справжню атаку. І відразу забив. Езе зачепився за дальній винос голкіпера та кинув у прорив Заху, а Вілфрід спокійно поцілив у дальній кут. Ліверпуль знітився і дозволив гостям організувати ще кілька контрвипадів.

75-мільонний провал Клоппа

Згодом Ліверпуль оговтався та продовжив нагнітати, але довелося піти на перерву з нулем забитих, бо Нуньєс знову осоромився. Втретє? Вчетверте? Ми збилися з рахунку. Уругваєць з чудової позиції влучив у стійку, перекидаючи голкіпера. Нічого такого, якби ці промахи не перетворилися в систему.

На початку другого тайму Салах створив Нуньєсу ще один шанс, однак той коряво пробив у голкіпера. До того ж проблема була не тільки в завершенні – форвард програв всі 5 верхових дуелей. Андерсен його повністю закрив. Клопп помилився, випустивши уругвайця в старті. Позитив від першого матчу (гол+асист) вибито з пам'яті.

У Дарвіна здали нерви і після чергової провокації 75-мільйонний новачок зарядив головою в обличчя Андерсену. Тут-то він влучив. Арбітр, звичайно ж, показав Нуньєсу червону картку та залишив Ліверпуль у меншості.

Друга втрата за два тури

Краще без такого помічника, ніж з ним. Відразу після вилучення Нуньєса господарі зрівняли рахунок. Луїс у фірмовому стилі змістився з флангу в центр і пальнув у дальній кут. Ліверпуль продовжував тиснути, але підійти до воріт Гуайти було важко. Крістал Пелас грамотно оборонявся, користуючись чисельною більшістю.

Про атаку гості чомусь майже не думали, однак потім прокинулися й ледь перемогу не вирвали. Заха на дальній стійці замикав подачу та влучив у каркас воріт. А далі "орли" знову забули про опцію атакувати та сіли в оборону. Ліверпуль посилив тиск на максимум і міг дотиснути перемогу – Салах і Карвалью не влучили у ворота.

У підсумку нічия. Ліверпуль вдруге за два стартові тури втрачає очки. Манчестер Сіті, який залишається головним конкурентом "червоних" у боротьбі за титул, вже відірвався на 4 пункти.

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