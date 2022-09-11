Милан вырвал победу над Сампдорией в матче 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка Сампдория – Милан на Футбол 24.

Милан начал поединок с классной комбинации на 6-й минуте, которую результативно завершил Мессиас. Джуричич мог сравнять счет до перерыва, но попал в поперечину. Де Кетеларе удвоил преимущество на 21 минуте, но его забитый мяч отменили из-за офсайда.

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После перерыва Леау получил вторую желтую карточку, ударив защитника в голову ударом через себя. После этого Джуричич сравнял счет и игра шла до ничьей, но Жиру ударом с пенальти вырвал 3 очка для Милана.

Таким образом, "россонери" набрали 14 очков и делят первую строчку из Наполи. Сампдория же с 2 пунктами осталась в зоне вылета.