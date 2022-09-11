Мілан вирвав перемогу над Сампдорією в матчі 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Сампдорія – Мілан на Футбол 24.

Мілан розпочав поєдинок класної комбінації на 6 хвилині, яку результативно завершив Мессіас. Джурічіч міг зрівняти рахунок до перерви, але поцілив у поперечку. Де Кетеларе подвоїв перевагу на 21 хвилині, але його забитий м'яч скасували через офсайд.

Мілан у меншості обіграв Сампдорію завдяки пенальті, драматичні перемоги Інтера і Наполі на останніх хвилинах

Після перерви Леау отримав другу жовту картку, вдаривши захисника в голову ударом через себе. Після цього Джурічіч зрівняв рахунок і гра йшла до нічиєї, але Жиру ударом з пенальті вирвав 3 очки для Мілана.

Таким чином, "россонері" набрали 14 очок та ділять першу сходинку з Наполі. Сампдорія ж з 2 пунктами залишилась в зоні вильоту.