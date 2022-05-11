Сборная Эквадора может получить серьезные проблемы за свои махинации с заявкой игрока.

ФИФА на своем официальном сайте сообщила об открытии производства после обращения Чилийской футбольной ассоциации.

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В составе сборной Эквадора обнаружили игрока с сомнительными документами. Защитник Байрон Кастильо якобы родился не 10 ноября 1998-го в Эквадоре, а 25 июля 1995-го в колумбийском городе Тумако. Он принял участие в 8 матчах отбора на ЧМ, в том числе в обоих против чилийцев (победа и ничья). Если Эквадор накажут техническими поражениями во всех этих встречах, то "Ла Роха" сможет на ровном месте получить +5 очков и прямую путевку в Катар. "Банановые" должны были играть в группе А, где соперниками станут Катар, Сенегал и Нидерланды.

Похожая история была в отборе к ЧМ-2018 с боливийцем Нельсоном Кабрерой. Тогда "зеленым" засчитали технические поражения 0:3 в двух матчах, на которые выходил незаконно заявленный игрок.

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