Учасник ЧС-2022 ризикує отримати дискваліфікацію – ФІФА розпочала провадження щодо підробки документів гравця
Збірна Еквадору може отримати дуже серйозні проблеми за свої махінації із заявкою гравця.
ФІФА на своєму офіційному сайті повідомила про відкриття провадження після звернення Чилійської футбольної асоціації.
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У складі збірної Еквадору виявили гравця із сумнівними документами. Захисник Байрон Кастільйо нібито народився не 10 листопада 1998 року в Еквадорі, а 25 липня 1995-го в колумбійському місті Тумако. Він взяв участь у 8 матчах відбору на ЧС, зокрема в обох проти чилійців (перемога і нічия). Якщо Еквадор покарають технічними поразками у всіх цих зустрічах, то "Ла Роха" зможе на рівному місці отримати +5 очок і пряму путівку в Катар. "Бананові" мали грати у групі А, де суперниками стануть Катар, Сенегал і Нідерланди.
Схожа історія була у відборі до ЧС-2018 з болівійцем Нельсоном Кабрерою. Тоді "зеленим" зарахували технічні поразки 0:3 у двох матчах, на які виходив незаконно заявлений гравець.
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