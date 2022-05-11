Збірна Еквадору може отримати дуже серйозні проблеми за свої махінації із заявкою гравця.

ФІФА на своєму офіційному сайті повідомила про відкриття провадження після звернення Чилійської футбольної асоціації.

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У складі збірної Еквадору виявили гравця із сумнівними документами. Захисник Байрон Кастільйо нібито народився не 10 листопада 1998 року в Еквадорі, а 25 липня 1995-го в колумбійському місті Тумако. Він взяв участь у 8 матчах відбору на ЧС, зокрема в обох проти чилійців (перемога і нічия). Якщо Еквадор покарають технічними поразками у всіх цих зустрічах, то "Ла Роха" зможе на рівному місці отримати +5 очок і пряму путівку в Катар. "Бананові" мали грати у групі А, де суперниками стануть Катар, Сенегал і Нідерланди.

Схожа історія була у відборі до ЧС-2018 з болівійцем Нельсоном Кабрерою. Тоді "зеленим" зарахували технічні поразки 0:3 у двох матчах, на які виходив незаконно заявлений гравець.

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