Апелляционный комитет ФИФА решил, что поединок квалификации на чемпионат мира между Бразилией и Аргентиной следует переиграть.

Матч стартовал 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу, но длился всего 4 минуты. После этого на поле появились органы правопорядка, а поединок был завершен досрочно.

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Причиной стало то, что четыре аргентинца – Буэндия, Эмилиано Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро – прибыли в Бразилию с нарушением карантинных требований, указав в документах недостоверные данные. Ранее ФИФА уже решила, что матч нужно переиграть, но обе сборные подали апелляции.

Апелляционный комитет Международной Федерации футбола 9 мая подтвердил, что матч Бразилия – Аргентина следует переиграть. Также решили вдвое снизить сумму штрафа для обеих сборных, информирует официальный сайт ФИФА.

Точную дату поединка сообщат дополнительно, но большого турнирного значения эта игра не имеет – и Бразилия, и Аргентина и так вышли на Мундиаль.

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